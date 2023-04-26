Відповідне відео оприлюднили на сторінці "Армії дронів". На перший погляд, до окупантів прилетіла "бавовна", однак цього разу вона була особливою.

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Бійці використали "розумні бомби"

Про це стверджує Defense express. Зазначають, що завдяки безпілотникам 77 десантно-штурмова бригада разом із тактичною авіацією знищили склад боєприпасів та скупчення окупантів на Бахмутському напрямку.

Однак найважливішим є елемент залишився "за кадром". Зазвичай на кадрах видно відстріл некерованих ракет із Су-25 в режимі кабрування впритул до лінії фронту. А у цьому відео бійці мають справу з "генератором бавовни" JDAM-ER, який дозволяє бити з повітря, як мінімум на тактичну глибину по тилу окупантів.

Тому можемо цілком прийти до висновку, що на цьому відео було вперше показано бойове застосування саме американських "розумних бомб" JDAM-ER проти російських окупантів,

– зазначає видання.

Українські воїни вперше використали JDAM-ER: дивіться відео

Що варто знати про JDAM-ER