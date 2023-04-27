Об этом заявил командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире национального телемарафона. Военный подчеркнул, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских оккупантов в Бахмуте, передает 24 Канал.

Смотрите также "Второй Сталинград": Сырский объяснил, почему оккупантам так важен Бахмут

Враг пытается прорвать оборону ВСУ

"О выводе наших войск из Бахмута 100% речь не идет. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остается тайной", – отметил он.

По словам Шандыбы, в городе тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако это не получается. Хотя для этого россияне используют артиллерию и пехоту.

"Дорогу жизни, которая соединяет Бахмут и наши позиции с нашим тылом, мы держим. За нее идут активные бои. Россияне пытаются ее забрать, перерезать нам логистику. Но силы нашей обороны держат ее", – сказал Шандыба.

Он также отметил, что у российских сил еще много военных. Их количество нельзя недооценивать. Военный опроверг слухи, что вагнеровцы начали привлекать к участию в боевых действиях женщин.

"Женщины не встречались, но им хватает и их мужчин. У них население большое, поэтому "мяса" хватает", – подчеркнул военный.

Почему ВСУ важно удержать Бахмут

Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что бои за Бахмут имеют важное значение не только для врага, но и для нас. Ведь: