Об этом заявил командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире национального телемарафона. Военный подчеркнул, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских оккупантов в Бахмуте, передает 24 Канал.
Смотрите также "Второй Сталинград": Сырский объяснил, почему оккупантам так важен Бахмут
Враг пытается прорвать оборону ВСУ
"О выводе наших войск из Бахмута 100% речь не идет. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остается тайной", – отметил он.
По словам Шандыбы, в городе тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако это не получается. Хотя для этого россияне используют артиллерию и пехоту.
"Дорогу жизни, которая соединяет Бахмут и наши позиции с нашим тылом, мы держим. За нее идут активные бои. Россияне пытаются ее забрать, перерезать нам логистику. Но силы нашей обороны держат ее", – сказал Шандыба.
Он также отметил, что у российских сил еще много военных. Их количество нельзя недооценивать. Военный опроверг слухи, что вагнеровцы начали привлекать к участию в боевых действиях женщин.
"Женщины не встречались, но им хватает и их мужчин. У них население большое, поэтому "мяса" хватает", – подчеркнул военный.
Почему ВСУ важно удержать Бахмут
Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что бои за Бахмут имеют важное значение не только для врага, но и для нас. Ведь:
- Украинские защитники сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт;
- Город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;
- Бахмут – удачно расположена природная крепость, которая окружена реками и расположена на холмах, что способствует ведению обороны;
- Защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутка, где ведут оборону наши войска;
- Бой по захвату города является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, ведущих наступление в условиях лесостепи;
- Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях.