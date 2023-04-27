Про це заявив командир гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба в ефірі національного телемарафону. Військовий наголосив, що українські війська готують "сюрприз" для російських окупантів у Бахмуті, передає 24 Канал.

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Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

"Про виведення наших військ з Бахмута 100% не йдеться. Ми активно обороняємося, можна сказати, що готуємо невеликий сюрприз для ворога. Нехай це поки що залишається таємницею", – зазначив він.

За словами Шандиби, у місті важка ситуація. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, проте їм не виходить. Хоча для цього росіяни використовують артилерію та піхоту.

"Дорогу життя", яка поєднує Бахмут і наші позиції з нашим тилом, ми тримаємо. За неї йдуть активні бої. Росіяни намагаються її забрати, перерізати нам логістику. Але сили нашої оборони тримають її", – сказав Шандиба.

Він також зазначив, що російські сили мають ще багато військових. Їх кількість не можна недооцінювати. Військовий спростував чутки про те, що "вагнерівці" почали залучати до участі у бойових діях жінок.

"Жінки не зустрічалися, але їм вистачає і їхніх чоловіків. У них населення велике, тому "м'яса" вистачає", – наголосив військовий.

Чому ЗСУ важливо втримати Бахмут

Командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що бої за Бахмут мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас. Адже: