Пригожин – це не людина, яка воює, а людина, що перш за все бореться за гроші. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель.
Детальніше ПВК "Вагнера" закінчується та невдовзі перестане існувати, – Пригожин видав неочікувану заяву
Кошель переконаний, що темне майбутнє, безумовно, чекає і на Пригожина, і на ПВК "Вагнера".
Якщо російські громадяни перетворилися просто на рослини, тобто вони не здатні думати, аналізувати, то принаймні, я думаю, що є не менше 10%, які зрозуміють заяву Пригожина по-іншому – про те, що насправді все погано. Я маю на увазі колишніх відставників, силовиків тощо,
– додав мовець.
Гроші перш за все
Політолог згадав, що досі у Пригожина були дуже складні стосунки з державним апаратом, міноборони, він критикував керівництво, жалівся на нестачу боєприпасів. Тому подібні заяви свідчать, що в російській системі управління, зокрема збройними силами, є серйозні проблеми.
Також ця заява – це спосіб достукатися до Путіна, достукатися не лише в питанні снарядів, тут питання грошей. Тому що групу "Вагнера" потрібно фінансувати, це фінансується чорною готівкою, але отримати доступ до бюджетних грошей, до тіньових грошей – це, звичайно, мовиться про суми з великою кількістю нулів,
– зауважив Кошель.
Він переконаний, що питання грошей для Пригожина стоїть на першому місці. Водночас він відповідає за вагнерівців і проводить інформаційні атаки, в яких публічно звинувачує петербурзького губернатора, адже він хоче вийти на будівельний ринок в Росії і мати доступ до великих грошей.
Кошель пояснив жалібні заяви Пригожина: дивитись відео
У ПВК "Вагнера" з'являється все більше проблем
- Інститут вивчення війни повідомив, що в Бахмуті зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями.
- Українські військові розповідають, що вагнерівці обстрілюють навіть власних бійців, що перебувають біля позицій ЗСУ.
- Російська опозиціонерка Ольга Романова повідомила, що в лавах ПВК "Вагнера" перебувало близько 50 тисяч найманців, більша частина яких уже знищена. Лише близько 5000 вагнерівців повернулися на волю до Росії, здебільшого це ампутанти без рук або ніг.