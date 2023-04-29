Пригожин – це не людина, яка воює, а людина, що перш за все бореться за гроші. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель.

Детальніше ПВК "Вагнера" закінчується та невдовзі перестане існувати, – Пригожин видав неочікувану заяву

Кошель переконаний, що темне майбутнє, безумовно, чекає і на Пригожина, і на ПВК "Вагнера".

Якщо російські громадяни перетворилися просто на рослини, тобто вони не здатні думати, аналізувати, то принаймні, я думаю, що є не менше 10%, які зрозуміють заяву Пригожина по-іншому – про те, що насправді все погано. Я маю на увазі колишніх відставників, силовиків тощо,

– додав мовець.

Гроші перш за все

Політолог згадав, що досі у Пригожина були дуже складні стосунки з державним апаратом, міноборони, він критикував керівництво, жалівся на нестачу боєприпасів. Тому подібні заяви свідчать, що в російській системі управління, зокрема збройними силами, є серйозні проблеми.

Також ця заява – це спосіб достукатися до Путіна, достукатися не лише в питанні снарядів, тут питання грошей. Тому що групу "Вагнера" потрібно фінансувати, це фінансується чорною готівкою, але отримати доступ до бюджетних грошей, до тіньових грошей – це, звичайно, мовиться про суми з великою кількістю нулів,

– зауважив Кошель.

Він переконаний, що питання грошей для Пригожина стоїть на першому місці. Водночас він відповідає за вагнерівців і проводить інформаційні атаки, в яких публічно звинувачує петербурзького губернатора, адже він хоче вийти на будівельний ринок в Росії і мати доступ до великих грошей.

Кошель пояснив жалібні заяви Пригожина: дивитись відео

У ПВК "Вагнера" з'являється все більше проблем