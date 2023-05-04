Об этом 24 Каналу рассказала Ольга "Ведьма" Бигарь – командир минометного взвода. По ее словам, россияне сейчас не понимают, что им делать дальше.

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Российские военные уже начинают готовиться к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. В частности, на некоторых участках фронта они переходят из штурма в оборону.

"Это ожидаемая реакция оккупанта, потому что на Восточном направлении достаточно большие города и штурмовать их трудно. Учитывая, что они не могут работать техникой на полную мощность, поскольку у нас есть хорошо обученные и хорошо вооруженные противотанковые группы. Россияне действуют пехотой, а уже Пригожин говорит, что пехота и вагнеровцы заканчиваются", – отметила Ольга Бигарь.

В русской армии становится все меньше и меньше отчаянных и упорных военных, потому что они начинают понимать, что такие большие куски, как Авдеевка и Бахмут, они проглотить просто не могут. Кроме того, у россиян приходит в упадок боевой дух и есть проблемы с дисциплиной.

оккупанты привыкли уничтожать все на своем пути

Следует отметить также, что угрозы Евгения Пригожина, что вагнеровцы отступят из Бахмута, если минобороны им не предоставит больше боеприпасов, есть, вероятно, лишь угрозами, а не реальным развитием событий.

В России другая политическая система устроена. Там никто не может высказать свою точку зрения. Поэтому если они не будут идти (на задание – 24 Канал), их просто расстреляют в упор. Об этом мне говорили сами вагнеровцы,

– рассказала командир.

По ее словам, то, что россиянам не хватает снарядов для выполнения задач в Бахмуте, не совсем правда. На самом же деле боеприпасов много, но не для тех видов огневых маневров, которые они ранее применяли. Речь идет о массированном огне и огневом вале.

Украинские военные учились воевать, не уничтожая большие территории застроек, а нанося удары точечно по координационным центрам. Если ВСУ за этот год получили важные знания, умения и тактические навыки, то россияне даже не знают, как сейчас двигаться дальше, если невозможно уничтожать все на своем пути.

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