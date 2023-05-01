Об этом 24 Каналу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он рассказал о бунтах, которые случаються среди военных оккупационной армии.
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Несмотря на то, что Россия за год полномасштабного вторжения количество личного состава даже нарастила, но лучшие ее части в ходе войны Путин уже уничтожил, отметил Юсов.
Уничтожили, конечно, наши силы обороны, но приказ, почему они здесь оказались, отдал российский диктатор и его режим,
– добавил спикер.
По словам представителя разведки, сейчас в России достаточно значительный оккупационный контингент, который пытаются учить. Но в целом невозможно сравнить российскую армию по состоянию на сегодня и по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет и об образцах вооружений, о запасах ракетных вооружений, в том числе и высокоточных, об обученных кадрах и многих других составляющих.
Бунт в русской воинской части
Юсов подчеркнул, что морально-психологическое состояние врага сейчас просто плачевно. Он рассказал, что на днях в одной из воинских частей на Марьинском направлении был бунт свежемобилизованных российских, которые отказались выполнять приказы и участвовать в штурмовых действиях из-за плохого обеспечения.
Перед страхом таковой реакции русское командование решило пока вывести эту часть из зоны боевых действий.
Это значит, что даже в такой армии, где голос простого бойца ничего не стоит, слаженные действия по защите своих прав могут работать. Поэтому, россияне, не останавливайтесь, и дальше требуйте выведения войск и остановки со стороны Путина этой бессмысленной войны, на которую вы погибнете безусловно,
– подчеркнул спикер.
Он сообщил, что все более распространенными становятся случаи похования в ямах, заградительные отряды и внесудебные расправы, практикующие против своих же. Это все главные стимулы, которыми сегодня кормят российских окупантов. Российская армия сейчас – это преимущественно "допотопная орда".
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В русской армии с каждым днем становится все больше проблем
- Разведка США заявила, что у Владимира Путина хватит денег только на год ведения войны. Российский оппозиционер Тимур Олевский убежден, если контрнаступление ВСУ будет таким, как планируется, то количество гробов в России сразу станет фатально большим.
- Вагнеровцы, обычно служившие живым щитом для русской армии, на восточном направлении заканчиваются. Такое заявление выдал Евгений Пригожин. К тому же он намерен вывести войско из Бахмута, если ситуация с количеством боеприпасов не улучшится.
- Под опасностью и деятельность Черноморского флота России. Ведь 29 апреля "хлопок" посетил нефтебазу в Казачьей бухте, которая снабжала горючее для русских кораблей.