Об этом 24 Каналу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он рассказал о бунтах, которые случаються среди военных оккупационной армии.

Обратите внимание "Большой взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ

Несмотря на то, что Россия за год полномасштабного вторжения количество личного состава даже нарастила, но лучшие ее части в ходе войны Путин уже уничтожил, отметил Юсов.

Уничтожили, конечно, наши силы обороны, но приказ, почему они здесь оказались, отдал российский диктатор и его режим,

– добавил спикер.

По словам представителя разведки, сейчас в России достаточно значительный оккупационный контингент, который пытаются учить. Но в целом невозможно сравнить российскую армию по состоянию на сегодня и по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет и об образцах вооружений, о запасах ракетных вооружений, в том числе и высокоточных, об обученных кадрах и многих других составляющих.

Бунт в русской воинской части

Юсов подчеркнул, что морально-психологическое состояние врага сейчас просто плачевно. Он рассказал, что на днях в одной из воинских частей на Марьинском направлении был бунт свежемобилизованных российских, которые отказались выполнять приказы и участвовать в штурмовых действиях из-за плохого обеспечения.

Перед страхом таковой реакции русское командование решило пока вывести эту часть из зоны боевых действий.

Это значит, что даже в такой армии, где голос простого бойца ничего не стоит, слаженные действия по защите своих прав могут работать. Поэтому, россияне, не останавливайтесь, и дальше требуйте выведения войск и остановки со стороны Путина этой бессмысленной войны, на которую вы погибнете безусловно,

– подчеркнул спикер.

Он сообщил, что все более распространенными становятся случаи похования в ямах, заградительные отряды и внесудебные расправы, практикующие против своих же. Это все главные стимулы, которыми сегодня кормят российских окупантов. Российская армия сейчас – это преимущественно "допотопная орда".

В разведке рассказали о бунте окупантов: смотреть видео

В русской армии с каждым днем становится все больше проблем