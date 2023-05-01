Про це 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він розповів про бунти, які зчиняються серед військових окупаційної армії.

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Попри те, що Росія за рік повномасштабного вторгнення кількість особового складу навіть наростила, але найкращі її частини в ході цієї війни Путін уже знищив, зауважив Юсов.

Знищили, звісно, наші сили оборони, але наказ, чому вони тут опинилися, віддав російський диктатор і його режим,

– додав спікер.

За словами представника розвідки, зараз в Росії досить значний окупаційний контингент, який намагаються вчити і реалізовувати злагодження. Але в цілому неможливо порівняти російську армію станом на сьогодні і станом на до 24 лютого 2022 року. Мовиться і про зразки озброєнь, про запаси ракетних озброєнь, зокрема і високоточних, про навчених кадрів та багато інших складових.

Бунт в російській військовій частині

Юсов наголосив, що морально-психологічний стан ворога зараз є просто жалюгідним. Він розповів, що днями в одній із військових частин на Мар'їнському напрямку був бунт російських свіжомобілізованих, які відмовилися виконувати накази і брати участь у штурмових діях через погане забезпечення.

Перед страхом такої реакції російське командування вирішило поки що вивести цю частину із зони бойових дій.

Це означає, що навіть в такій армії, де голос простого бійця нічого не вартий, злагоджені дії для захисту своїх прав можуть працювати. Тому, росіяни, не зупиняйтесь, і далі вимагайте виведення військ і зупинення з боку Путіна цієї безглуздої війни, на який ви загинете безумовно,

– наголосив спікер.

Він повідомив, що все більш поширеними стають випадки заховання в ямах, загороджувальні загони та позасудові розправи, які практикують проти своїх же. Це усе головні стимули, якими сьогодні годують російських окупантів. Російська армія зараз – це переважно "допотопна орда".

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