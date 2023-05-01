Про це 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він розповів про бунти, які зчиняються серед військових окупаційної армії.
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Попри те, що Росія за рік повномасштабного вторгнення кількість особового складу навіть наростила, але найкращі її частини в ході цієї війни Путін уже знищив, зауважив Юсов.
Знищили, звісно, наші сили оборони, але наказ, чому вони тут опинилися, віддав російський диктатор і його режим,
– додав спікер.
За словами представника розвідки, зараз в Росії досить значний окупаційний контингент, який намагаються вчити і реалізовувати злагодження. Але в цілому неможливо порівняти російську армію станом на сьогодні і станом на до 24 лютого 2022 року. Мовиться і про зразки озброєнь, про запаси ракетних озброєнь, зокрема і високоточних, про навчених кадрів та багато інших складових.
Бунт в російській військовій частині
Юсов наголосив, що морально-психологічний стан ворога зараз є просто жалюгідним. Він розповів, що днями в одній із військових частин на Мар'їнському напрямку був бунт російських свіжомобілізованих, які відмовилися виконувати накази і брати участь у штурмових діях через погане забезпечення.
Перед страхом такої реакції російське командування вирішило поки що вивести цю частину із зони бойових дій.
Це означає, що навіть в такій армії, де голос простого бійця нічого не вартий, злагоджені дії для захисту своїх прав можуть працювати. Тому, росіяни, не зупиняйтесь, і далі вимагайте виведення військ і зупинення з боку Путіна цієї безглуздої війни, на який ви загинете безумовно,
– наголосив спікер.
Він повідомив, що все більш поширеними стають випадки заховання в ямах, загороджувальні загони та позасудові розправи, які практикують проти своїх же. Це усе головні стимули, якими сьогодні годують російських окупантів. Російська армія зараз – це переважно "допотопна орда".
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В російській армії з кожним днем стає все більше проблем
- Розвідка США заявила, що у Владіміра Путіна вистачить грошей лише на рік ведення війни. Російський опозиціонер Тимур Олевський переконаний, якщо контрнаступ ЗСУ буде таким як планується, то кількість гробів в Росії одразу стане фатально великою.
- Вагнерівці, які зазвичай слугували живим щитом для російської армії на східному напрямку закінчуються. Таку заяву видав Євгєній Пригожин, до того ж він має намір вивести військо з Бахмута, якщо ситуація з кількістю боєприпасів не покращиться.
- Під загрозою і діяльність Чорноморського флоту Росії. Адже 29 квітня "бавовна" завітала на нафтобазу в Козачий бухті, яка постачала пальне для російських кораблів.