Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він зауважив, що для Росії це стало сильним ударом, адже саме ця нафтобаза постачала пальне для російських кораблів, з яких ворог обстрілює українські міста.

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"Точно на цьому етапі це НЛО, бо до кінця його росіяни не визначали, але здебільшого всі схиляються до того, що це є однією з моделей українських безпілотників", – прокоментував Чаленко.

ППО не спрацювала

Відомо, що росіяни встановили засоби ППО на Севастопольській бухті, що за 8 кілометрів від Козачої бухти. Незахищеність другої політолог пояснив тим, що протиповітряна оборона завжди має людський фактор, можливо, в той момент була не найкраща зміна окупантів.

Загалом промацувалися можливості, бо ми знаємо, що на федеральних каналах публічно всі кричали наскільки Крим захищений російською "вундедвафля" системою ППО, що вони не пропустять туди москіта, проте бачимо, що результат діаметрально протилежний",

– додав мовець.

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"Не останній подарунок"

Аналітик наголосив, коли втрачається такий важливий об'єкт живлення кораблів Чорноморського флоту, то це стає повною катастрофою з точки зору підготовки до українського контрнаступу з боку росіян. Адже досі вони постійно наголошували, що Крим це "неприступна фортеця".

Я гадаю, що це не останній подарунок в переддень дня біди на Росії й на окупованих територіях, тому, звичайно, хай очікують різні варіанти. І захист Криму, зокрема і столиці Росії, їм не допоможе,

– підкреслив Чаленко.

Ця атака нафтобази стала дуже показовим моментом. Адже в той час, як росіяни підступно від безвиході атакують українські багатоповерхівки в Умані та Дніпрі, Україна може прицільно бити по їхніх військових об'єктах, не порушуючи життя мирних громадян.

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