Свій "сюжет" пропагандисти вже поширюють у мережі. Пожежу на нафтобазі у Козачій бухті вони називають “жахом”, а деякі жителі Севастополя навіть стверджують, що буцімто "бачили безпілотник", повідомляє 24 Канал.

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Російська пропаганда запустила сюжет про "жах" в Криму

Під ранок 29 квітня в Севастополі пролунало 2 потужних вибухи. Місцеві жителі розповіли пропагандистам, як їм вдалося "пережити такий жах".

Так, жінка у сюжеті розповіла, що почула вибух і відразу побігла до вікна, аби глянути, що відбувається. Так вона дізналася про пожежу на нафтобазі в Козачій бухті.

Але російська пропаганда не зупинилася на цьому. Жінка вразила заявою, що її знайомі буцімто бачили безпілотник, який летів з мису Фіолент у бік Козачої бухти. Цікаво, що "знайомі" у цей час нібито гуляли з собакою на вулиці.

Нагадаємо, що перший вибух пролунав близько о 04:20, а другий – через хвилину.

О четвертій десь дуже сильний вибух був, вікна затремтіли, злякалися, діти прокинулися теж. Ми одразу визирнули у вікно та побачили, що таке трапилося. Знайомі кажуть, що навіть бачили, що летіло щось. І прям бачили летить безпілотник або що…не знаю. А вибух був дуже сильний, я не знаю, як вікна залишилися на місцях, жах,

– розповіла жінка у сюжеті пропагандистам.

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Поки пропагандисти заявляють, що пожежу панують загасити до 18:00 і "панікі нєт", місцеві жителі цікавляться, чи є затори у напрямку Кримського моста.



Після вибухів у Севастополі жителі збираються виїжджати / Скриншот із соцмереж



Після вибухів на Кримському мосту виникли затори / Скриншот із соцмереж

Пожежа на нафтобазі в Козачій бухті: що відомо