Свой "сюжет" пропагандисты уже распространяют по сети. Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте они называют "ужасом", а некоторые жители Севастополя даже утверждают, что якобы "видели беспилотник", сообщает 24 Канал.

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Российская пропаганда запустила сюжет об "ужасе" в Крыму

Под утро 29 апреля в Севастополе раздалось 2 мощных взрыва. Местные жители рассказали пропагандистам, как им удалось "пережить такой ужас".

Так, женщина в сюжете рассказала, что услышала взрыв и сразу побежала к окну, чтобы посмотреть, что происходит. Так она узнала о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте.

Но русская пропаганда не остановилась на этом. Женщина поразила заявлением, что ее знакомые якобы видели беспилотник, летевший из мыса Фиолент в сторону Казачьей бухты. Интересно, что "знакомые" в это время вроде бы гуляли с собакой на улице.

Напомним, что первый взрыв прогремел около 04:20, а второй – через минуту.

В четыре часа где-то очень сильный взрыв был, окна задрожали, испугались, дети проснулись тоже. Мы сразу выглянули в окно и увидели, что такое произошло. Знакомые говорят, что даже видели, что летело что-то. И прям видели летящий беспилотник или что… не знаю. А взрыв был очень сильный, я не знаю, как окна остались на местах, ужас,

– рассказала женщина в сюжете пропагандистам.

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Пока пропагандисты заявляют, что пожар господствуют потушить до 18:00 и "паники нет", местные жители интересуются, есть ли пробки в направлении Крымского моста.



После взрывов в Севастополе жители собираются уезжать / Скриншот из соцсетей



После взрывов на Крымском мосту возникли пробки / Скриншот из соцсетей

Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте: что известно