Насправді Путін готовий воювати до останнього росіянина. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider (Росія) Тимур Олевський.

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Гробів вже доволі багато

Він зауважив, що ідеальний варіант закінченні війни для України, коли вона звільняє свої території та завжди має на Сході войовничого ворога. Він накопичує сили і намагається щось зробити, але зробити може не більше, ніж ісламські терористи в Ізраїлі.

Багато говорилось, що коли з фронту буде приходити велика кількість гробів, в російському суспільстві виникне "афганський синдром". Гробів вже доволі багато. І всі "синдроми" повинні були вже відбутися,

– припустив журналіст.

Проте Росія, і це видно по протестах після виборів, існує знаковими подіями.

"Вибори кожного разу були такими подіями та приводами для того, щоб опозиція виходила на вулиці. Тому, якщо контрнаступ ЗСУ буде таким, яким він видається, то кількість гробів в Росії одразу буде фатально великою. І це може зламати історію про "мобілізацію до 2030 року", – наголосив Олевський.

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Важливіше питання

Загалом, якщо припустити, що мобілізація буде тривати до 2030 року, то, на його думку, окупанти будуть воювати з сокирами.

Росії буде дуже важко одягати, годувати, давати зброю мобілізованим. Хтось повинен буде зупинитись і почати готуватись до наступної війни – будувати танки, годувати людей, які це роблять. А ще потрібно шукати підшипники, які в Росії не виготовляють, щоб будувати танки,

– пояснив співрозмовник.

В певний час люди, які будуть йти на мобілізацію, почнуть вмирати від виснаження по дорозі.

Я вірю в пробудження у всіх тих, зараз йде на війну, інстинкту самозбереження. В певний момент він спрацює. Не можу уявити 2030 рік точкою закінчення війни тільки тому, що Путін має все ще так багато людей, щоб їх відправити на фронт,

– припустив журналіст.

Важливіше інше питання – коли у Путіна закінчаться гроші на війну.

"Якщо гроші закінчаться через рік, то й війна закінчиться тоді ж", – резюмував Тимур Олевський.

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