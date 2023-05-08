Зокрема, таку роботу ворога показав у відео 8 окремий полк спеціального призначення. На ньому видно, як з передостаннього поверху багатоповерхівки ворог веде вогонь по українських військах.
Варте уваги Лише за останні 9 місяців: у ЗСУ озвучили шалені втрати росіян на Бахмутському напрямку
Мінус кулеметний розрахунок
Ймовірно, загарбник був свято переконаний якщо не у "досконалому" маскуванні, так своїй недосяжності. Однак оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ змогли його зафіксувати, після чого залишалися лічені хвилини до кінця його протиукраїнської діяльності.
Адже цю інформацію передали розрахунку, який з гаубиці М777 вгатив по окупантам.
Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777,
– повідомили в ССО ЗСУ.
Завдяки злагодженій роботі захисники знищили ворожий кулеметний розрахунок: відео
Що відбувається поблизу Бахмута: коротко
- Станом на 8 травня російські загарбники продовжують активні дії в районі Бахмута, важкі бої тривають у західній частині міста. Як і по інших містах на Бахмутському напрямку, там протягом останньої доби ворог завдав авіаційних ударів.
- Окрім авіаударів звичайними снарядами окупанти вдаються й до обстрілів забороненими фосфорними бомбами. При цьому фосфором ворог закидає місто не лише під час авіанальотів, а й за допомогою РСЗВ "Град".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що країна-терористка з усіх сил намагається повністю захопити Бахмут до 9 травня. Задля цього загарбники стягують у місто вагнерівців з інших напрямків, а також замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.