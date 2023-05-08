Зокрема, таку роботу ворога показав у відео 8 окремий полк спеціального призначення. На ньому видно, як з передостаннього поверху багатоповерхівки ворог веде вогонь по українських військах.

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Мінус кулеметний розрахунок

Ймовірно, загарбник був свято переконаний якщо не у "досконалому" маскуванні, так своїй недосяжності. Однак оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ змогли його зафіксувати, після чого залишалися лічені хвилини до кінця його протиукраїнської діяльності.

Адже цю інформацію передали розрахунку, який з гаубиці М777 вгатив по окупантам.

Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777,

– повідомили в ССО ЗСУ.

Завдяки злагодженій роботі захисники знищили ворожий кулеметний розрахунок: відео

Довідка. Гаубиця М777 – це британсько-американська розробка зі стволом калібру 155 міліметрів, яка має цифрову систему управління вогнем. Її максимальна далекобійність звичайними снарядами сягає до 24,7 кілометра, а спеціальними – до 30 кілометрів.

Що відбувається поблизу Бахмута: коротко