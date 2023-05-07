Про це в ефірі 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив, що попри все українські військові вже 9 місяців не дозволяють росіянам захопити Бахмут.
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Росіяни використовують у Бахмуті фосфор
Сергій Череватий розповів, що 5 травня окупанти знову використали у Бахмуті заборонений вид зброї – фосфорні бомби. Він підкреслив, що українські захисники вже 9 місяців мужньо обороняють місто у надважких умовах.
Наші підрозділи Сил оборони, Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби попри потуги ворога, який використовує весь наявний заборонений потенціал збройної номенклатури, стоять і вже 9 місяців не дають ворогу захопити це місто-фортецю, навіть перебуваючи в епіцентрі вогню,
– зазначив він.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, що росіяни застосовують фосфор не тільки під час авіанальотів. Ворог робить це різними способами, до прикладу, за допомогою РСЗВ "Град".
Череватий про фосфорні бомби у Бахмуті: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- 5 травня власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 10 травня він нібито виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод". Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали не вірити Пригожину. Після цього самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його найманці готові замінити ПВК "Вагнер" у боях за Бахмут.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що вагнерівці продовжують воювати на Бахмутському напрямку. Тільки за цю добу відбулися 23 боєзіткнення між українськими бійцями та вагнерівця. Череватий наголосив, що в Бахмуті поки немає військ Кадирова.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія зараз з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі окупанти стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.