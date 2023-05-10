Наши защитники выложили в сеть видео. На нем можно увидеть 2-минутный фрагмент сражения в городской застройке. Так, под постоянную канонаду, украинские военные продолжают защищать Бахмут от врага.

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Обстрелы не утихают ни на минуту

Ролик выложили бойцы "Карпатской Сечи". Они показали, что оккупанты, в стремлении захватить Бахмут, не жалеющих снарядов и патронов. Они щедро поливают огнем защитников Украины. Но наши военные тоже не отстают, давая достойный отпор врагу, пришедшему на их родную землю.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. Итак, если вы слишком уязвимы к брани или звукам взрывов, или выстрелов, то рекомендуем смотреть его без звука.

Как ведутся бои в городской застройке Бахмута: смотрите видео

Враг атакует, хоть и несет потери

Российские захватчики все еще стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. За прошедшие сутки, говорят в Генштабе ВСУ, враг сосредоточил свои основные наступательные усилия на нескольких направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там зафиксировали 46 атак со стороны оккупантов. Что касается самых ожесточенных боев, то они ведутся в Бахмуте и Марьинке.

А теперь ознакомимся с актуальными потерями врага. 9 мая наши защитники ликвидировали 690 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения "скамьи двухсотых" пополнили 196 310 бойцов войска врага.

Кроме того, в металлолом превратили 3 736 танков, 7 275 боевых бронированных машин, 3 309 артиллерийских систем, 555 РСЗО и 308 средств ПВО.

3 736 танков, 7 275 боевых бронированных машин, 3 309 артиллерийских систем, 555 РСЗО и 308 средств ПВО. А еще у врага на 308 самолетов, 294 вертолета, 2624 БПЛА оперативно-тактического уровня, 970 крылатых ракет, 18 судов, 5974 автомобиля и автоцистерны и 389 единиц спецтехники меньше.

Несмотря на безумные потери, россияне продолжают наступать и атаковать. А все потому, что в стране-агрессоре не переживают из-за статистики. Военное командование интересует только достижение поставленных целей. Но и с этим у оккупантов колоссальные проблемы.