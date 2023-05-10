Аналитики заметили, что бункерный дед решил в своей речи повторить имеющиеся уже нарративы. Таким образом, он готовит население собственной страны к затяжной войне. Саму же Россию, говорят в Институте по изучению войны, Путин представляет как страну, противостоящую всему Западу.

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Готовит россиян к продолжительной войне

В своей вялой речи Путин заявлял, что "против России развязана настоящая война". В то же время он кичился, что страна-агрессор дала отпор международному терроризму и продолжит "защищать" жителей Донбасса. В Институте отметили, что диктатор раньше тоже жаловался, что Запад якобы ведет глобальную "войну против России".

Заметим, что бункерный дед и раньше называл так называемую "спецоперацию" войной. Но он все равно продолжает гнуть свою линию, что Россия ведет так называемую "специальную военную операцию", а вот уже Запад ведет войну против нее.

В своей речи Путин усилил давние риторические линии. Их он направил на то, чтобы подготовить россиян к затяжной войне в Украине Для этого он апеллировал ко Второй мировой войне. Правда, при этом не призывал граждан своей недостраны к поддержанию полной мобилизации.

Но это еще не всё. Путин попытался сплотить своих партнеров во время парада ко Дню победы.

Вялая попытка сплотить вокруг себя союзников

Он попытался сплотить партнеров по СНГ, пригласив их на парад 9 мая. В Институте отметили, что многие стремятся уменьшить свою зависимость от Кремля с 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война.

К Путину на позорном параде присоединились:

премьер-министр Армении Никол Пашинян,

президент Беларуси Александр Лукашенко,

президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев,

президент Кыргызстана Садыр Джапаров,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев.

Бункерный дед отметил важность их присутствия. Кроме того, он повторил свое заявление о том, что страна-агрессор стремится достичь многополярного мирового порядка.

Но и здесь не все пошло гладко. Например, Александр Лукашенко не присоединился к остальным во время церемонии возложения венков. Более того, он не выступил с уже традиционной для себя речью на 9 мая в Минске.

Если говорить о других государствах, то от них Кремль не дождался объединения в возможную антизападную коалицию. В частности, от Китая, решившего усилить свое дистанцирование от России.

Институт ранее оценивал, что деградация российского военного могущества в Украине, вероятно, сделала эти российские усилия еще менее привлекательными для других государств.

– отмечают в отчете.

Не могли аналитики обойти вниманием и сам парад. Во время него показали гораздо меньше военной техники. Оно и не удивительно, с учетом колоссальных утрат в войне. Так, по Красной площади проехался танк Т-34/85 времен Второй мировой войны, но ни одного современного. Это также продемонстрировало деградацию российского войска.