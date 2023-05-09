Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 650 российских захватчиков. Кроме того, были уничтожены десятки единиц российской техники.

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Колоссальные потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны, которую развязала Россия, Силы обороны уже уничтожили:

личного состава – 195 620 (+650),

танков – 3734 (+4),

боевых бронированных машин – 7258 (+4),

артиллерийских систем – 3031 (+13),

РСЗО – 554 (+0),

средств ПВО –307 (+1),

самолетов – 308 (+0),

вертолетов – 294,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4),

крылатых ракет – 955 (+8),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5969 (+11),

специальной техники – 388 (+4).

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Потери врага на утро 9 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении Россия потеряла около 100 тысяч бойцов

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что за последние 9 месяцев оккупанты потеряли на Бахмутском направлении около 100 тысяч личного состава. Однако это только ориентировочный подсчет.

"Уверен, что дальнейшая верификация приведет лишь к увеличению этой цифры. Это естественно, поскольку враг использует так называемые "мясные атаки" личного состава как главный метод ведения войны", – подчеркнул Череватый.