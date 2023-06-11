Речь идет о 45-летнем Отрышко Владимире Вячеславовиче, который приперся в Украину из города Котово в Волгоградской области России. Его на днях взяли в плен Силы обороны Украины, пишет 24 Канал.

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2 гранаты для командования

Стоит отметить, что пленный на войну против Украины отправился прямо из "мест не столь отдаленных", то есть из тюрьмы. На родине его посадили на 14 лет за убийство, однако уже через 2 года, в мае 2023-го, он решил подписать контракт с Минобороны России.

Еще раз отобрать жизнь себе подобных Владимир решил уже на передовой. Свой план убийства командования он воплотил в одну из ночей. По словам оккупанта, перед этим он украл две гранаты на месте сбора.

Собрались на задание группа разведки и группа закрепления уезжать. Ну, им там автоматы, гранатометы, пулеметы понадавали, гранаты. Я украл две гранаты,

– сказал пленный.

После этого он ночью проник в штаб и забросил эти боеприпасы в трубу, после чего пошел дальше спать. Однако выспаться ему так и не дали, ведь на рассвете всех военных "подорвали" с кроватей.

Однако как ни пытались оккупанты выяснить, кто причастен к превращению командования в хороших россиян, сделать им это так и не удалось. Поэтому пришли к выводу, что захватчики просто понапивались и сами себя взорвали.

Достал произвол командования

Также оккупант поделился, почему в очередной раз убил самих же россиян. По его словам, всех, кто не хотел брать в руки оружие, командир роты, его заместитель и командиры других бригад беспощадно избивали. Более того, были случаи не только избиения, но и убийства.

Убил человека (говорится о командире – 24 Канал), который также не стал воевать против Украины и против своих. Закопали почти живьем, едва-едва дышал,

– сказал Владимир.

Доставалось и самому пленнику. По его словам, командир роты "Доцент" и заместитель командира роты "Керя" его с другими россиянами не только жестоко избили, но и привязали к дереву на двое суток. При этом давали только ломоть хлеба, чтобы "наказанные" окончательно не умерли от голода.

Более того, такие "методы воспитания" применялись и к пожилым мужчинам, которым было за 70.

Военнопленный доволен результатом своей работы. Как сам подчеркнул Владимир Отришко, "поменьше таких сволочей будет".

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