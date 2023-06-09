Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, до сих пор нет ответа, как будет ликвидирован режим Путин, хотя у всех есть понимание – и на Западе, и среди российских элит, что оставлять у власти безумного тирана невозможно.

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Путин убеждает олигархов, что еще способен победить

Путин не верит в победу, а его свита понимает, что воевать против всего мира не получится. Конечно, есть часть российских олигархов, которые сохранили огромное состояние и отсиживаются в странах арабского мира. Но они тоже выжидают.

"Каждый день им Путин или его приближенные повторяют, что Россия договорится с Китаем, США и Европой, что Украина не способна победить и они якобы смогли убедить в этом ее партнеров. Российские элиты это дезориентировало и они продолжают выжидать", – отметил оппозиционер.

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Успехи ВСУ как катализатор государственного переворота в России

Как только будет ясен конец войны, когда российская армия будет приближаться к поражению, только тогда возможны бунты элит и дворцовые перевороты. При этом ускорить эти события может лишь удачное контрнаступление ВСУ, а не внутренние факторы, вроде рейда РДК и Легиона "Свобода России" на Белгородскую область.

"Пока российская армия оккупировала 20% украинской территории. Сохраняет сухопутный коридор в Крым. Все это заставляет российские элиты выжидать. Вдруг Путину удастся победить? Вдруг с ним снова начнут говорить мировые лидеры? Именно поэтому, элиты колеблются и продолжают выжидать", – рассказал Гудков.

Возможен ли переворот в России