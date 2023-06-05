Российские СМИ опубликовали реакцию Евгения Пригожина на это предложение. Владелец террористической организации уверяет, что его боевики не брали в плен Романа Веневитина, а задержали его, передает 24 Канал.
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Ответ Пригожина
Подполковник 72-й бригады, его не пленили. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и конечно, никого из россиян в обмен на россиян мы отдавать не готовы,
– сказал Пригожин.
Кроме того, он заявил, что за украинской стороной якобы есть "небольшой должок" по количеству обменных пленных. Он пообещал, что вагнеровцы "попробуют о нем напомнить".
Напомним, что вагнеровцы пленили командира 72 мотострелковой бригады вооруженных сил России Романа Веневитина. Боевики говорят, что подполковник обстрелял их машину и миновал пути отступления из Бахмута.
Не можем не вспомнить о знаменитом плане Путина о "Киеве за три дня". Теперь же в России россияне призывают россиян менять россиян на россиян.
Что известно об операции российских партизан
- РДК и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что намерены закрепиться в серой зоне Белгородщины. Впоследствии началась "вторая волна" рейда.
- Днем 4 июня бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" заявили, что продвигаются в пригороде Шебекино. В подтверждение своих слов они даже опубликовали видео из дрона.
- После начала рейда добровольцев в Белгородской области детей из приграничных населенных пунктов, в том числе и Шебекино, начали срочно переселять в "летние лагеря". Родители жалуются, что детей поселили в ужасающих условиях.
- В ходе боевых действий добровольцам удалось захватить нескольких российских пленных. В качестве "жеста доброй воли" они согласились отдать двух кафиров, если только губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков согласится встретиться с военными и обсудить "будущее России". Однако он не пришел на встречу.