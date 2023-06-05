В частности, в легионе подчеркнули, что хотели бы обменять российских пленных на подполковника Романа Винивитина, которого вагнеровцы взяли в плен 4 июня. В легионе отметили, что этот обмен должен состояться честно и без предварительных условий.
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Российские добровольцы хотят обменяться пленными с ЧВК "Вагнера"
Командующий легионом "Свобода России" с позывным "Цезарь" подчеркнул, что он ранее предлагал обмен военными российскому военному командованию, а также губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Несмотря на это, кремлевские приспешники отказались брать назад своих солдат.
Тем временем продолжаются немотивированные обстрелы армии России на территории Шебекино и Новой Товожланки (населенных пунктов Белгородской области – 24 Канал),
– добавил "Цезарь".
Он также отметил, что с Пригожиным "можно говорить и договариваться". К тому же командующий напомнил слова "повара Путина" о том, что "противника нужно уважать".
Обращение командующего "Свободы России" к Пригожину: смотрите видео
"Цезарь" как жест доброй воли, предложил вагнеровцам обменять пленного российского подполковника Винивитина на нескольких бойцов вооруженных сил России, которые они взяли в плен во время "освободительных боев" в Белгородской области. Все детали обмена командующий легионом "Свобода России" дополнительно.
Что известно об "освобождении" российскими добровольцами Белгородской области
- Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 22 мая заявили, что вернулись в Россию, чтобы "освободить" ее от Путина. В этот день они "освободили" населенные пункты Козинка, Грайворон и Гора-Подол в Белгородской области.
- Впоследствии уже 1 июня россияне проводили рейды возле села Новая Таволжанка вблизи Шебекино. Затем бойцы заявили о новой задаче: закрепиться в серой зоне в Белгородской области.
- Далее Российский добровольческий корпус написал, что в части Белгородщины уже видны заброшенные дома и полное отсутствие местной администрации и представителей полиции. Поэтому бойцы РДК снова выдвинулись на новое задание.