В частности, в легионе подчеркнули, что хотели бы обменять российских пленных на подполковника Романа Винивитина, которого вагнеровцы взяли в плен 4 июня. В легионе отметили, что этот обмен должен состояться честно и без предварительных условий.

Смотрите также 10 километров квадратных Белгородщины стали серой зоной: как выглядит карта

Российские добровольцы хотят обменяться пленными с ЧВК "Вагнера"

Командующий легионом "Свобода России" с позывным "Цезарь" подчеркнул, что он ранее предлагал обмен военными российскому военному командованию, а также губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Несмотря на это, кремлевские приспешники отказались брать назад своих солдат.

Тем временем продолжаются немотивированные обстрелы армии России на территории Шебекино и Новой Товожланки (населенных пунктов Белгородской области – 24 Канал),

– добавил "Цезарь".

Он также отметил, что с Пригожиным "можно говорить и договариваться". К тому же командующий напомнил слова "повара Путина" о том, что "противника нужно уважать".

Обращение командующего "Свободы России" к Пригожину: смотрите видео

"Цезарь" как жест доброй воли, предложил вагнеровцам обменять пленного российского подполковника Винивитина на нескольких бойцов вооруженных сил России, которые они взяли в плен во время "освободительных боев" в Белгородской области. Все детали обмена командующий легионом "Свобода России" дополнительно.

Что известно об "освобождении" российскими добровольцами Белгородской области