Зокрема у легіоні наголосили, що хотіли б обміняти російських полонених на підполковника Романа Вінівітіна, якого вагнерівці взяли у полон 4 червня. У легіоні зазначили, що цей обмін має відбутися чесно і без попередніх умов.

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Російські добровольці хочуть обмінятися полоненими з ПВК "Вагнера"

Командувач легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" наголосив, що він раніше пропонував обмін військовими російському військовому командуванню, а також губернатору Бєлгородської області Вячеславу Гладкову. Попри це, кремлівські посіпаки відмовилося брати назад своїх солдатів.

Тим часом продовжуються немотивовані обстріли армією Росії території Шебекіно та Нової Товожланки (населених пунктів Бєлгородської області – 24 Канал),

– додав "Цезар".

Він також зазначив, що з Пригожиним "можна говорити та домовлятися". До того ж командувач нагадав слова "кухаря Путіна" про те, що "противника треба поважати".

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Тож "Цезар” як жест доброї волі, запропонував вагнерівцям обміняти полоненого російського підполковника Вінівітіна на кількох бійців збройних сил Росії, які вони взяли в полон під час "визвольних боїв" у Бєлгородській області. Всі деталі обміну командувач легіону "Свобода Росії" пообіцяв погодити додатково.

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