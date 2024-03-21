Станом на 00:35 зафіксовано зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області Росії.

Дивіться також КАБи, артилерія і гелікоптери: на Сумщині зафіксували майже 400 вибухів за добу

Росіяни запустили Ту-95

Повітряні сили повідомляють, що ворог запустив Ту-95 з аеродрому "Оленья". Водночас зазначається, що входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону відбудеться орієнтовно о 03:00 – 04:30.

За даними моніторингових каналів, виліт, ймовірно, є бойовим. Попередньо, в районі Енгельса ракети будуть швидше за все о 03:30 – 04:00. Якщо пуски будуть звідти – тоді ракети радше за все будуть у нашому повітряному просторі близько 04:30 – 05:50.



Зокрема, можливо, що в районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 04:40 - 06:00. Якщо ж пуски будуть звідси – тоді ракети будуть у нашому повітряному просторі орієнтовно о 06:00 - 07:20.

При оголошенні повітряної тривоги з причин пуску крилатих ракет, варто заздалегідь подбати про свою безпеку і знайти безпечне місце. Про входження ракет у повітряний простір України буде сповіщено окремо.

У разі прямої загрози ракетного удару та наближенні авіації до пускових рубежів — буде заздалегідь оголошено повітряну тривогу у більшості областей.

Закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямуйте до укриття.