По состоянию на 00:35 зафиксирован взлет 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области России.

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Россияне запустили Ту-95

Воздушные силы сообщают, что враг запустил Ту-95 с аэродрома "Оленья". В то же время отмечается, что вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион состоится ориентировочно в 03:00 – 04:30.

Воздушные силы сообщают, что враг запустил Ту-95 с аэродрома "Оленья". В то же время отмечается, что вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион состоится ориентировочно в 03:00 - 04:30.

По данным мониторинговых каналов, вылет, вероятно, боевой. Предварительно, в районе Энгельса ракеты будут, скорее всего, в 03:30 – 04:00. Если пуски будут оттуда – тогда ракеты, скорее всего, будут в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:50.

В частности, возможно, что в районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 04:40 – 06:00. Если же пуски будут отсюда – тогда ракеты будут в нашем воздушном пространстве ориентировочно в 06:00 – 07:20.

При объявлении воздушной тревоги по причинам пуска крылатых ракет, следует заранее позаботиться о своей безопасности и найти безопасное место. О вхождении ракет в воздушное пространство Украины будет уведомлено отдельно.

В случае прямой угрозы ракетного удара и приближении авиации к пусковым рубежам будет заранее объявлена воздушная тревога в большинстве областей.

Призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности, в случае объявления воздушной тревоги, немедленно направляйтесь к укрытию.