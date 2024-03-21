Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что атака на столицу – это не атака на военные объекты. Он убежден, что это демонстративная и манифестная атака по гражданскому населению. Отметим, что первые группы вражеских ракет залетели в воздушное пространство Украины около 4-х утра.

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"Путин так говорит: "Я могу безнаказанно это делать, а вы все равно предлагаете заморозки конфликтов, столы переговоров и тому подобное. То есть, если я еще немножко поатакую Киев, поубиваю там гражданское население, вы все же заставите Украину капитулировать", – сказал Подоляк.

Здесь, считает советник главы ОПУ, говорится даже не об имперских намерениях. А о чувстве безнаказанности и ненависти к Украине. Диктатор все равно хочет стереть с лица Земли украинское государство.

Кроме того, Путин считает, что может "пересидеть" страны Запада и получить главный для себя "приз" – не проигрыш в войне России против Украины. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии постоянной милитаризации, в состоянии войны.

Три инструмента, которыми руководствуется враг

Россияне запустили по Киеву крылатые и баллистические ракеты. Однако система противоракетной обороны, построенная в центре Украины, уничтожила все вражеские цели. По мнению Михаила Подоляка, количество систем ПРО над Украиной увеличат.

Есть три инструмента, которыми руководствуется страна-агрессор. Первый – это управляемые авиационные бомбы по линии фронта и приграничных территориях. Второй – количество мобилизованных.

Третий аргумент, который Россия использует – это безусловный геноцидного плана террор, абсолютно антигуманистический. Атака центров городов, в частности, Киева,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Россия атаковала Киев