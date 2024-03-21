Там в результате российского ракетного обстрела пострадали жилые дома. Очевидцы также рассказывали, что чувствовали взрывную волну от падения обломков российских ракет в городе.

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Очевидец рассказал о ракетном обстреле россиян в Киеве

Житель одного из домов Святошинского района, по имени Вадим, рассказал, что сначала он услышал свист ракеты, которая летела в воздух. После этого мужчина решил пойти в коридор.

Между коридором и комнатой в окне увидел... облако, клубок огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно...

– рассказал киевлянин.

Мужчина также отметил, что после этого он увидел, как в Святошинском районе в результате российского ракетного удара начали гореть машины.

Вадим рассказал, как пережил ракетный удар по Киеву / Видео с телеграм-канала "Мы-Украина"

Вадим также отметил, что в его доме немного треснуло окно – один слой из трех. Кроме того, после атаки у мужчины на улице обгорел его мопед. Стоит отметить, что других жителей домов, которые пострадали из-за российской агрессии, эвакуировали, чтобы обезопасить этим людям жизнь.

В Киеве есть пострадавшие после ракетной атаки России