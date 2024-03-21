Там внаслідок російського ракетного обстрілу постраждали житлові будинки. Очевидці також розповідали, що відчували вибухову хвилю від падіння уламків російських ракет у місті.
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Очевидець розповів про ракетний обстріл росіян у Києві
Житель одного з будинків Святошинського району, на ім'я Вадим, розповів, що спочатку він почув свист ракети, яка летіла у повітря. Після цього чоловік вирішив піти у коридор.
Між коридором і кімнатою у вікні побачив... хмару, клубок вогню, який наближався просто в мою квартиру. Я вибіг через заднє вікно…
– розповів киянин.
Чоловік також наголосив, що після цього він побачив, як у Святошинському районі внаслідок російського ракетного удару почали горіти машини.
Вадим розповів, як пережив ракетний удар по Києву / Відео з телеграм-каналу "Ми-Україна"
Вадим також зазначив, що в його будинку трохи тріснуло вікно – один шар із трьох. Крім того, після атаки у чоловіка надворі обгорів його мопед. Варто зазначити, що інших жителів будинків, які постраждали через російську агресію, евакуювали, щоб убезпечити цим людям життя.
У Києві є постраждалі після ракетної атаки Росії
- Російська армія під ранок 21 березня запустила по Києву ракети різного типу. Всі ворожі цілі у повітрі знищили українські системи протиповітряної оборони.
- Однак не минулося внаслідок цієї ворожої атаки без постраждалих у місті. Мер міста Віталій Кличко зазначив, що відомо про щонайменше 13 постраждалих внаслідок російської атаки по українській столиці. Серед них також є й дитина.
- У Шевченківському районі Києва, окрім пошкоджень, також виявили нерозірвану бойову частину російської ракети. У КМДА заявили, що її мають вилучити, відправити у безпечне місце й утилізувати.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що під час атаки по столиці України російські ракети здійснювали маневри. Крім того, траєкторія руху ракет також була складною.