Киевская областные военная администрация сообщила о работе сил Противовоздушной обороны в 04:24. Воздушные силы информируют, что несколько групп ракет передвигаются в небе Украины.

Несколько ранее В Воздушных силах сообщили о взлете Ту-95: возможен массированный ракетный удар

Произошла воздушная атака на Киевскую область

Киевская область одна из первых ночью 21 марта оказалась под угрозой ракетного удара. По информации Воздушных сил, первые группы ракет залетели в украинское небо около 4 утра, и летели через Черниговскую, затем Киевскую и Житомирскую области. Примерно в это же время Киевская ОВА опубликовала такое сообщение:

Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги.

Заметим, что ближе к 5 утра стало известно, что часть ракет изменили свое движение. И теперь они направляются на сам Киев. Поэтому жителей города призывают быть осторожными и не покидать укрытий.

Воздушная тревога продолжается по всей Украине, объявлена еще в 03:45. Ракетная атака массовая, Воздушные силы писали о взлете около десятка стратегических бомбардировщиков России Ту-95МС, а затем – о пусках из них ракет. Поэтому заботьтесь о безопасности и находитесь в укрытиях или других защищенных местах до отбоя тревоги!

Атака может происходить в несколько волн, следите за сообщениями Воздушных сил и хронологию событий ночи 24 Канала.

Напоминаем о важности пребывания в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Если вы не можете перебраться в безопасное место, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен. Кроме того, не забывайте о том, что работу ПВО мы ни в коем случае не фотографируем и не снимаем на видео. И точно не выкладываем в сеть соответствующие файлы, если таки сделали. Помните, что такие ваши действия могут позволять врагу корректировать будущие удары.