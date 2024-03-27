Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий рассказал, что ракеты “Циркон”, которыми Россия атаковала Киев 7 февраля и 25 марта не выполняют боевую задачу. По его словам, она “летит не туда, куда надо”.

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ПВО способна их сбивать

Соответствующие выводы эксперт сделал после экспертизы обломков.

Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" – все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена,

– сказал он.

Эксперт пояснил, что украинская противовоздушная оборона способна сбивать эти ракеты. По словам Кульчицкого, одну из этих ракет сбила система Patriot.

Боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки. В то же время анализы еще не закончены, поэтому впоследствии определят, какое именно там вещество.

Россия атаковала Киев ракетами "Циркон"