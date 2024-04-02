Український парламент очікував рішення глави держави майже два місяці, і вже сьогодні, 2 квітня, закон було ухвалено. Електронний кабінет допоможе скоротити кількість візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Нагадаємо, що проєкт закону було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.
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Що відповіли у Міноборони стосовно норм вручення повісток
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в етері телемарафону розповіла, що у законі про е-кабінет військовозобов'язаного, який підписав Володимир Зеленський, немає норм про вручення повісток.
По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає,
– наголосила посадовиця.
За її словами, е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно задля того, аби поновлювати дані.
Зеленський підписав 3 нові закони щодо мобілізації: які зміни є
- Тепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше. Автори закону переконані, що це допоможе швидше поповнити мобілізаційні резерви України. Тож тепер на строкову військову службу призивають чоловіків у віці від 18 до 25 років.
- Цього ж дня президент також повернув із підписом "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". У ньому, зокрема, пропонували скасувати статус "обмежено придатний".
- Окремо український уряд також підписав указ, який дозволить студентам хлопцям виїжджати за кордон. Зокрема, це стосується програм академічної мобільності. Йдеться про осіб віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
- Зокрема, встановлюється обов’язок для громадян нашої держави, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цього закону пройти повторний медичний огляд.
- Варто зазначити, що законопроєкт також постановляє, що військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.