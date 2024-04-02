Український парламент очікував рішення глави держави майже два місяці, і вже сьогодні, 2 квітня, закон було ухвалено. Електронний кабінет допоможе скоротити кількість візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Нагадаємо, що проєкт закону було зареєстровано в парламенті 18 вересня 2023 року депутатами різних фракцій.

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Що відповіли у Міноборони стосовно норм вручення повісток

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в етері телемарафону розповіла, що у законі про е-кабінет військовозобов'язаного, який підписав Володимир Зеленський, немає норм про вручення повісток.

По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає,

– наголосила посадовиця.

За її словами, е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно задля того, аби поновлювати дані.

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