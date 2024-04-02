Сейчас уже проверили более 53 тысяч медико-экспертных дел и зафиксировали нарушения. По словам Дениса Шмыгаля во время заседания правительства, такие проверки будут продолжаться и в дальнейшем.

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Еще один аспект – максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь, кроме цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства,

– сообщил премьер-министр.

По результатам проверки медико-экспертных дел были зафиксированы нарушения и даны рекомендации. Денис Шмыгаль также заверил, что по каждому факту будет реагирование.

Как отметил премьер-министр, такие проверки станут регулярными и в апреле начнется новая волна.

Ранее в столице завершили проверку работы 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие проблемы были обнаружены.

Проверки ВВК: с чего началось