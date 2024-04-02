Сейчас уже проверили более 53 тысяч медико-экспертных дел и зафиксировали нарушения. По словам Дениса Шмыгаля во время заседания правительства, такие проверки будут продолжаться и в дальнейшем.
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Еще один аспект – максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь, кроме цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства,
– сообщил премьер-министр.
По результатам проверки медико-экспертных дел были зафиксированы нарушения и даны рекомендации. Денис Шмыгаль также заверил, что по каждому факту будет реагирование.
Как отметил премьер-министр, такие проверки станут регулярными и в апреле начнется новая волна.
Ранее в столице завершили проверку работы 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие проблемы были обнаружены.
Проверки ВВК: с чего началось
- В начале марта Минздрав сообщил, что в Киеве начинают проверку ВВК. Тогда Виктор Ляшко сообщил, что такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые получило министерство.
- Глава Минздрава уточнил, что большинство из них касаются очень базовых вещей, которые можно оперативно исправить. В частности, это несоблюдение электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты.
- Также министр уверял, что без внимания не остаются и коррупционная составляющая, например, вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров. А еще схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.