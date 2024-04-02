Наразі вже перевірили понад 53 тисячі медико-експертних справ та зафіксували порушення. За словами Дениса Шмигаля під час засідання уряду, такі перевірки триватимуть і надалі.
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Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства,
– повідомив прем'єр-міністр.
За результатами перевірки медико-експертних справ були зафіксовані порушення та надані рекомендації. Денис Шмигаль також запевнив, що за кожним фактом буде реагування.
Як зауважив прем'єр-міністр, такі перевірки стануть регулярними та у квітні розпочнеться нова хвиля.
Раніше у столиці завершили перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які проблеми були виявлені.
Перевірки ВЛК: з чого розпочалось
- На початку березня МОЗ повідомило, що в Києві починають перевірку ВЛК. Тоді Віктор Ляшко повідомив, що таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які отримало міністерство.
- Очільник МОЗ уточнив, що більшість з них стосуються дуже базових речей, які можна оперативно виправити. Зокрема, це недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути.
- Також міністр запевняв, що поза увагою не залишаються й корупційна складова, як-от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб і станів під час медичних оглядів. А ще схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.