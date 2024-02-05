Речь о законопроекте №10449, зарегистрированном в Верховной Раде 30 января. Условием к увольнению является окончание срока контракта.

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Отмечают, что увольнение военнослужащих будет осуществляться в сроки, определенные решением ставки Верховного Главнокомандующего.

В то же время демобилизоваться смогут военнослужащие из числа лиц с инвалидностью (всех групп) и освобожденные из плена, а также в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности использования на службе (для высшего офицерского состава).

Другие основания для демобилизации

Демобилизация также может быть предусмотрена и в случае избрания лица народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, в связи с назначением на должность судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия (ВСП), члена Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП.

Заметим, предыдущая версия законопроекта о мобилизации также предусматривала возможность демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы.

Действующая ситуация