Цими днями Верховна Рада має розглянути законопроєкт про мобілізацію. Вчора оприлюднили остаточну редакцію документу, яка буде вноситися до парламенту на голосування.

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Базова військова служба

У ньому передбачено ліквідацію строкової служби і заміна її на базову військову службу.

Так, її мають проходити громадяни від 18 до 25 років. Водночас українці самостійно зможуть обрати період проходження служби до досягнення ними 24-річного віку.

У мирний час базова військова служба має тривати 5 місяців, а у воєнний – 3 місяці.

Нагадаємо, що з 2025 року у вищих навчальних закладах хочуть запровадити також базову військову підготовку. Вона стане обов'язковою, проте буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.

Водночас, зазначимо, що громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Які ще зміни включає остаточна редакція законопроєкту