Цими днями Верховна Рада має розглянути законопроєкт про мобілізацію. Вчора оприлюднили остаточну редакцію документу, яка буде вноситися до парламенту на голосування.
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Базова військова служба
У ньому передбачено ліквідацію строкової служби і заміна її на базову військову службу.
Так, її мають проходити громадяни від 18 до 25 років. Водночас українці самостійно зможуть обрати період проходження служби до досягнення ними 24-річного віку.
У мирний час базова військова служба має тривати 5 місяців, а у воєнний – 3 місяці.
Нагадаємо, що з 2025 року у вищих навчальних закладах хочуть запровадити також базову військову підготовку. Вона стане обов'язковою, проте буде затверджено перелік категорій громадян, що звільняються від такого обов’язку.
Водночас, зазначимо, що громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
Які ще зміни включає остаточна редакція законопроєкту
- Усі військовозобов'язані громадяни протягом 60 днів після указу Президента України про продовження мобілізації, який має бути підписаний 13 травня, повинні будуть оновити свої дані у ТЦК та СП.
- Оновити дані можна у ЦНАП, військкоматі або електронному кабінеті призовника. Це зобов'язання діятиме не лише для громадян, які проживають в Україні, але й тих, хто мешкає за кордоном.
- Відомо, що із документу вилучили пункт про демобілізацію військових після 36 місяців служби на фронті. Це була ініціатива головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Главком просить унормувати підстави для звільнення з військової служби, а також ввести на законодавчому рівні ротацію окремим законопроєктом.
- Комітет з оборони підтримав норми щодо обмеження для ухилянтів. Воно стосуватиметься керування транспортним засобом та діятиме, допоки військовозобов'язаний не прийде в ТЦК. Крім того, консульські послуги за кордоном надаватимуть громадянам України, якщо ті мають військово-обліковий документ.