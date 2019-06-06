Катастрофа MH-17 над Донбасом: з'явилися нові докази провини Росії

Російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом того, що ракетний комплекс "Бук", з якого влучили та збили малайзійський літак "Боїнг-777" рейсу MH-17, доставили з території Росії.

У розпорядження редакції російського видання "Новая Газета" надійшли документи військових Росії, які можуть свідчити, що зброю привезли саме з російської території.

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Серед низки доказів одним з найцікавіших є телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій мовиться про наказ начальникам 56-ї курської і 47-ї воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування. Цей наказ вкотре підтверджує встановлений маршрут руху "Бука" з Курська на Донбас.

Документ збігається з версією авторів порталу Bellingcat про участь військових особового складу і вантажівок 69-ї бригади в транспортуванні техніки з Курська, яку портал висловив ще в 2017 році.



Наказ начальникам курської та воронезької ВАІ про супроводження військової техніки // "Новая газета"

Іншим важливим доказом, що потрапив до редакції видання, є документ підписаний підполковником 69-ї бригади Аладьїним, що містить перелік кількох вантажівок з водіями, які прибудуть до Курська з міста Бєлгорода, щоб відправитися далі. У документі фігурує КамАЗ з "чорним" держномером 4267 АН та його водій – рядовий Бутіков А.Н., який пізніше потрапить в об'єктиви аматорської зйомки при перевезенні "Бука 332" в Міллерово, що на кордоні з Україною.

У розпорядження газети також потрапив наказ за підписом в.о. командира частини 32406 підполковника Демидова і в.о. начальника штабу майора Горбатих. З документа випливає, що понад 170 курських військових 15 липня 2014 прибули в Міллерово. У ролі підстави наводиться телеграма начальника військ ППО РФ від 13.07.2014.



Телеграма, що засвідчує прибуття військових у Міллерово // "Новая газета"

З отриманих документів можна зробити висновок, що протиракетні війська прибули в Міллерово майже через три тижні, після того, як туди прибула їхня техніка. Протиракетники були зараховані на котельне забезпечення, відразу ж з нього зняті, і при цьому отримали сухпайком на 5 діб.

Факт прибуття військових з курської частини в Міллерово з датою 15 липня підвищує рівень підозри і обґрунтовує питання, поставлені міжнародною слідчою групою JIT в 2018 році – наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Є їх імена в списку 170 військових з 53-й бригади, які прибули на "бойове чергування" до кордону? Хто віддавав їм накази?

Оприлюднені документи підтверджують версію міжнародної слідчої групи про причетність російських військових до катастрофи.



Маршрут супроводження "Бука" російськими військовими // "Новая газета"

Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.



У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.