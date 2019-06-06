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      Катастрофа MH-17 над Донбассом: появились новые доказательства вины России

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      В деле сбитого Боинга-777 в небе над Донбассом появились новые доказательства
      В деле сбитого Боинга-777 в небе над Донбассом появились новые доказательства / AP

      Российские журналисты обнародовали ряд документов, которые служат еще одним доказательством того, что ракетный комплекс "Бук", из которого попали и сбили малазийский самолет "Боинг-777" рейса MH-17 доставили с территории России.

      В распоряжение редакции российского издания "Новая Газета" поступили документы военных России, которые могут свидетельствовать, что оружие привезли именно с российской территории.

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      Среди ряда доказательств одним из самых интересных является телефонограмма от 22 июня 2014 года, в которой говорится о приказе начальникам 56-й Курской и 47-й Воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. Этот приказ еще раз подтверждает установленный маршрут движения "Бука" из Курска на Донбасс.

      Документ совпадает с версией авторов портала Bellingcat об участии военных личного состава и грузовиков 69-й бригады в транспортировке техники из Курска, которую портал высказал еще в 2017 году.

      Наказ про супроводження
      Приказ начальникам курской и воронежской ВАИ о сопровождении военной техники // "Новая газета"

      Другим важным доказательством, что попало в редакцию издания, является документ подписанный подполковником 69-й бригады Аладьиним, содержащий перечень нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из города Белгорода, чтобы отправиться дальше. В документе фигурирует КамАЗ с "черным" госномером 4267 АН и его водитель – рядовой Бутиков А.Н., который позже попадет в объективы любительской съемки при перевозке "Бука 332" в Миллерово, что на границе с Украиной.

      В распоряжение газеты также попал приказ за подписью и.о. командира части 32406 подполковника Демидова и и.о. начальника штаба майора Горбатых. Из документа следует, что более 170 курских военных 15 июля 2014 прибыли в Миллерово. В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

      Телеграма про прибуття військових
      Телеграмма, удостоверяющая прибытия военных в Миллерово // "Новая газета"

      Из полученных документов можно сделать вывод, что противоракетные войска прибыли в Миллерово почти три недели, после того, как туда прибыла их техника. Протиракетникы были зачислены на котельное обеспечения, сразу же с него сняты, и при этом получили сухпайком на 5 суток.

      Факт прибытия военных из курской части в Миллерово с датой 15 июля повышает уровень подозрения и обосновывает вопросы, поставленные международной следственной группой JIT в 2018 году – например, кто осуществлял переброску боевой машины туда и обратно и кто был в экипаже? Есть их имена в списке 170 военных из 53-й бригады, прибывшие на "боевое дежурство" к границе? Кто отдавал им приказы?

      Обнародованные документы подтверждают версию международной следственной группы о причастности российских военных к катастрофе.

      Маршрут Маршрут сопровождения "Бука" русскими военными // "Новая газета"

      Что известно о крушении "Боинга" в небе над Донбассом?17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

      В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.

      Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.

      Збиття Боїнга-777 в цифрах

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      Теги: Война на Донбассе Новости России Сбитый "Боинг 777" Новости Украины
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