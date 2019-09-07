Россиян, которых обменяют на украинцев, привезли в Борисполь: фото, видео

Начался обмен пленными между Украиной и Россией. Автобус с гражданами РФ уже прибыл в аэропорт "Борисполь".

Фото российских пленных, которых везут на обмен, уже появились в ряде российских СМИ.

Важно! Обмен пленными начался: что сейчас известно

Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь. Трансляция тут: https://t.co/y1Ir6jpjZJ pic.twitter.com/bCXRb6Iup2 — Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019

Начался обмен задержанными с Украиной.



Колонна с российскими гражданами, которые были задержаны на Украине, прибыла в аэропорт «Борисполь».#Россия #Украина pic.twitter.com/fT05jKk5ve — Пятый канал Новости (@5tv) September 7, 2019

Кроме этого, в "Борисполе" уже приземлился самолет из московского аэропорта "Внуково". Вероятно, что именно на нем россияне полетят домой.

Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо коли наші повернуться домів. Опубліковано Andriy Tsaplienko Субота, 7 вересня 2019 р.

По состоянию на 11:00 самолет с гражданами РФ из Киева еще не вылетел. Сейчас российские пленные проходят пограничный контроль в палатке.

По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.

Самолет с россиянами из Киева пока не вылетел. По крайней мере, с теми, кто приехал в автобусе. Сейчас они проходят погранконтроль. Почему-то в палатке. Одна из женщин, летящих в Россию по обмену. pic.twitter.com/VGzsfyvtpJ — Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019

️Люди, передаваемые на обмен украинской стороной, готовятся к вылету из «Борисполя». По словам адвоката Валентина Рыбина, среди них нет гражданина РФ Руслана Гаджиева.



Фото Кирилла Вышинского, который также находится в аэропорту «Борисполь» pic.twitter.com/keFglgYzYM — an armchair warrior (@John14Doe88) September 7, 2019

В 12:00 появилось видео, как российских пленных сажают в самолет, на котором они должны отправиться домой.

Что известно о возвращении украинцев?

Утром 7 сентября адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково" в Москве.

Оттуда пленные президентским на спецборту вернутся в Украину, в частности прилетят в аэропорт "Борисполь".

Родственники удерживаемых в России граждан Украины съезжаются в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича, пишет издание Крым.Реалии.