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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Россиян, которых обменяют на украинцев, привезли в Борисполь: фото, видео

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      Автобус с россиянами прибыл в "Борисполь"
      Автобус с россиянами прибыл в "Борисполь" / Соцсети

      Начался обмен пленными между Украиной и Россией. Автобус с гражданами РФ уже прибыл в аэропорт "Борисполь".

      Фото российских пленных, которых везут на обмен, уже появились в ряде российских СМИ.

      Важно! Обмен пленными начался: что сейчас известно

      Кроме этого, в "Борисполе" уже приземлился самолет из московского аэропорта "Внуково". Вероятно, что именно на нем россияне полетят домой.

      Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо коли наші повернуться домів.

      Опубліковано Andriy Tsaplienko  Субота, 7 вересня 2019 р.

      По состоянию на 11:00 самолет с гражданами РФ из Киева еще не вылетел. Сейчас российские пленные проходят пограничный контроль в палатке.

      По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.

      В 12:00 появилось видео, как российских пленных сажают в самолет, на котором они должны отправиться домой.

       

      Что известно о возвращении украинцев?

      Утром 7 сентября адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково" в Москве.

      Оттуда пленные президентским на спецборту вернутся в Украину, в частности прилетят в аэропорт "Борисполь".

      Родственники удерживаемых в России граждан Украины съезжаются в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича, пишет издание Крым.Реалии.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости России
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