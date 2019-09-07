Россиян, которых обменяют на украинцев, привезли в Борисполь: фото, видео
Начался обмен пленными между Украиной и Россией. Автобус с гражданами РФ уже прибыл в аэропорт "Борисполь".
Фото российских пленных, которых везут на обмен, уже появились в ряде российских СМИ.
Важно! Обмен пленными начался: что сейчас известно
Кроме этого, в "Борисполе" уже приземлился самолет из московского аэропорта "Внуково". Вероятно, что именно на нем россияне полетят домой.
По состоянию на 11:00 самолет с гражданами РФ из Киева еще не вылетел. Сейчас российские пленные проходят пограничный контроль в палатке.
По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.
В 12:00 появилось видео, как российских пленных сажают в самолет, на котором они должны отправиться домой.
Что известно о возвращении украинцев?
Утром 7 сентября адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково" в Москве.
Оттуда пленные президентским на спецборту вернутся в Украину, в частности прилетят в аэропорт "Борисполь".
Родственники удерживаемых в России граждан Украины съезжаются в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича, пишет издание Крым.Реалии.