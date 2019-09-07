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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Обмен пленными: в "Борисполе" приземлился российский самолет – видео

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      В "Борисполе" приземлился самолет с "Внуково"
      В "Борисполе" приземлился самолет с "Внуково" / Скриншот

      Российский спецборт "Ту-204-300" под номером RSD092 приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве. Также к военному аэродрому приехал пустой автобус.

      Самолет приземлился в 10:29, так сообщает сайт Flightradar. Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" в 9:20.

      Важно: Пленные моряки и узники Кремля возвращаются в Украину: онлайн-трансляция

      Процесс обмена пленными между Украиной и Россией начался 7 сентября. Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково".

      Этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд "Россия" – предприятие, которое перевозит российских чиновников, пишет "Радио Свобода".

      Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено с 2015 года.

      К военному аэродрому в Борисполе приехал автобус:

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?Скорее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Да, домой из русского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

      Накануне масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

      військовполонені українські моряки
      Военнопленные украинские моряки / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Прогноз погоды на 7 сентября: в Украину вернется летнее тепло, будет солнечно
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Заложники Новости России
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