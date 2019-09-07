Обмен пленными: в "Борисполе" приземлился российский самолет – видео

Российский спецборт "Ту-204-300" под номером RSD092 приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве. Также к военному аэродрому приехал пустой автобус.

Самолет приземлился в 10:29, так сообщает сайт Flightradar. Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" в 9:20.

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Процесс обмена пленными между Украиной и Россией начался 7 сентября. Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково".

Этим самолетом пользуется российский специальный летный отряд "Россия" – предприятие, которое перевозит российских чиновников, пишет "Радио Свобода".

Самолёт вылетевший из Внуково приземлился в аэропорту Борисполь

https://t.co/L42FylOlbB — d'Omar ️ (@dOmar12985555) September 7, 2019

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено с 2015 года.

К военному аэродрому в Борисполе приехал автобус:

До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?Скорее всего, Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Да, домой из русского плена должны вернуться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.



Накануне масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.



Военнопленные украинские моряки / Инфографика 24 канала