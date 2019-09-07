Обмін полоненими: в "Борисполі" приземлився російський літак – відео

Російський спецборт "Ту-204-300" під номером RSD092 приземлився в аеропорту "Бориспіль" у Києві. Також до воєнного аеродрому приїхав порожній автобус.

Літак приземлився о 10:29, так повідомляє сайт Flightradar. Літак вилетів із аеропорту "Внуково" о 9:20.

Важливо: Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо

Процес обміну полоненими між Україною та Росією розпочався 7 вересня. Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".

Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін"Росія" – підприємство, яке перевозить російських посадовців, пише "Радіо Свобода".

Самолёт вылетевший из Внуково приземлился в аэропорту Борисполь

https://t.co/L42FylOlbB — d'Omar ️ (@dOmar12985555) September 7, 2019

Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонене з 2015 року.

До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус:

До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.



Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.



Військовополонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу