Процес пішов, – адвокат моряків Полозов про обмін полоненими
Між Україною та Росією вранці 7 вересня розпочався процес обміну полоненими. Найімовірніше, додому повернуться 24 військовполонені моряки та інші бранці Кремля.
Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".
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Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну.
Правда, полонені виїхали (з СІЗО "Лефортово" до аеропорту "Внуково"),
– сказав Полозов
Напередодні з'явилися фото та відео, як з "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу. Саме у них перебувають військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.
Близько 9 години ранку з аеропорту "Внуково" та українського "Борисполя" одночасно мали вилетіти президентські спецборти з полоненими: російський ТУ-204 (RA-64058) і український АН-148 (UR-UKR).
Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.
Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.