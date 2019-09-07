Процес пішов, – адвокат моряків Полозов про обмін полоненими

Між Україною та Росією вранці 7 вересня розпочався процес обміну полоненими. Найімовірніше, додому повернуться 24 військовполонені моряки та інші бранці Кремля.

Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково".

Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну.

Правда, полонені виїхали (з СІЗО "Лефортово" до аеропорту "Внуково"),

– сказав Полозов

Напередодні з'явилися фото та відео, як з "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу. Саме у них перебувають військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці.

Близько 9 години ранку з аеропорту "Внуково" та українського "Борисполя" одночасно мали вилетіти президентські спецборти з полоненими: російський ТУ-204 (RA-64058) і український АН-148 (UR-UKR).

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?Найімовірніше, Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, додому з російського полону мають повернутися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух.



Напередодні масштабний обмін анонсував і російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.



Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу