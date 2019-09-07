Процесс пошел, – адвокат моряков Полозов об обмене пленными 10:02, сегодня 341 Читати новину українською Между Украиной и Россией утром 7 сентября начался процесс обмена пленными. Новость дополняется ... Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки сегодня 586 Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Новости России Источник: 24 канал Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Пленные моряки и узники Кремля возвращаются в Украину: онлайн-трансляция сегодня , 11:36 Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО "Лефортово": фото, видео сегодня , 09:19 Главные новости 6 сентября: долги премьера, подозрение "оппоблоковцам" и обновленный состав СНБО сегодня , 09:10 Комментарии Публикации сегодня , 12:11 Обмен пленными начался: что сейчас известно 11640 сегодня , 12:00 Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною Блог Медіа 390 сегодня , 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина Михайло Гема 310 сегодня , 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка? Світлана Попова 326 сегодня , 08:40 Після Луценка: які зміни в прокуратурі планує команда Зеленського Наталя Ромашова 1804