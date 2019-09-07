Росіян, яких обміняють на українців, привезли в "Бориспіль": фото, відео
Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією. Автобус з громадянами РФ вже прибув в аеропорт "Бориспіль".
Фото російських полонених, яких везуть на обмін, з'явилися у низці російських ЗМІ.
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Крім цього, в "Борисполі" вже приземлився літак із московського аеропорту "Внуково". Ймовірно, що саме ним росіяни полетять додому.
Станом на 11:00 літак з громадянами РФ з Києва ще не вилетів. Зараз російські полонені проходять прикордонний контроль у наметі.
Що відомо про повернення українців
Зранку 7 вересня адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково" у Москві.
Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".
Родичі утримуваних в Росії громадян України з'їжджаються до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича, пише видання Крим.Реалії.