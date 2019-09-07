Росіян, яких обміняють на українців, привезли в "Бориспіль": фото, відео

Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією. Автобус з громадянами РФ вже прибув в аеропорт "Бориспіль".

Фото російських полонених, яких везуть на обмін, з'явилися у низці російських ЗМІ.

Важливо! Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо

Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь. Трансляция тут: https://t.co/y1Ir6jpjZJ pic.twitter.com/bCXRb6Iup2 — Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019

Начался обмен задержанными с Украиной.



Колонна с российскими гражданами, которые были задержаны на Украине, прибыла в аэропорт «Борисполь».#Россия #Украина pic.twitter.com/fT05jKk5ve — Пятый канал Новости (@5tv) September 7, 2019

Крім цього, в "Борисполі" вже приземлився літак із московського аеропорту "Внуково". Ймовірно, що саме ним росіяни полетять додому.

Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо коли наші повернуться домів. Опубліковано Andriy Tsaplienko Субота, 7 вересня 2019 р.



Станом на 11:00 літак з громадянами РФ з Києва ще не вилетів. Зараз російські полонені проходять прикордонний контроль у наметі.

Самолет с россиянами из Киева пока не вылетел. По крайней мере, с теми, кто приехал в автобусе. Сейчас они проходят погранконтроль. Почему-то в палатке. Одна из женщин, летящих в Россию по обмену. pic.twitter.com/VGzsfyvtpJ — Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019

️Люди, передаваемые на обмен украинской стороной, готовятся к вылету из «Борисполя». По словам адвоката Валентина Рыбина, среди них нет гражданина РФ Руслана Гаджиева.



Фото Кирилла Вышинского, который также находится в аэропорту «Борисполь» pic.twitter.com/keFglgYzYM — an armchair warrior (@John14Doe88) September 7, 2019

Що відомо про повернення українців

Зранку 7 вересня адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив , що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково" у Москві.

Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".

Родичі утримуваних в Росії громадян України з'їжджаються до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича, пише видання Крим.Реалії.