Путин помиловал Сенцова и еще 10 украинцев перед обменом

Президент России Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленных с Украиной.

Об этом сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева в комментарии "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек для обмена с РФ. В то же время глава Кремля Владимир Путин помиловал 11 украинцев.

Сейчас можно сказать, что состоялось главное – состоялся диалог двух президентов – Украины и России, который по сути сдвинулся с мертвой точки ту проблему, которая не решалась на протяжении 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилования. Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Путин помиловал 11 человек,

– сказала Карпачева.

Украинская обмудсвумен отметила, что среди 11 помилованных Путиным украинцев есть режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили в России.

В Украину возвращаются 35 наших граждан – 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

После прибытия в Украину все пленные пройдут медицинское обследование.



Военнопленные моряки, которые возвращаются в Украину / инфографика 24 канала

Как пленные возвращаются в Украину?

Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.



Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и направляется к "Борисполя". На его борту 35 пленных украинцев, которые возвращаются на родину.



Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных человек. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.