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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Путін помилував Сенцова та ще 10 українців перед обміном

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      Путін помилував Сенцова та інших незаконно ув'язнених в РФ українців
      Путін помилував Сенцова та інших незаконно ув'язнених в РФ українців / Колаж 24 Каналу

      Президент Росії Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед великим обміном полонених з Україною.

      Про це повідомила віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова в коментарі "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      За її словами, український президент Володимир Зеленський помилував 16 осіб для обміну з РФ. Водночас, глава Кремля Володимир Путін помилував 11 українців.

      Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та Росії, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців. У результаті цього діалогу ми маємо помилування. Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Путін помилував 11 осіб,
      – сказала Карпачова.

      Українська обмудсвумен відзначила, що серед 11 помилуваних Путіним українців є режисер Олег Сенцов, якого незаконно засудили в Росії.

      Загалом в Україну повертаються 35 наших громадян – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.

      Після прибуття в Україну усі полонені пройдуть медичне обстеження.

      військовополонені моряки, які повертаються в україну
      Військовополонені моряки, які повертаються в Україну / інфографіка 24 каналу

      Як полонені повертаються в Україну? Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.

      Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і прямує до "Борисполя". На його борту 35 полонених українців, які повертаються на батьківщину.

      Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.

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      Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Володимир Зеленський Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
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