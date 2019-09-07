Путін помилував Сенцова та ще 10 українців перед обміном

Президент Росії Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед великим обміном полонених з Україною.

Про це повідомила віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, український президент Володимир Зеленський помилував 16 осіб для обміну з РФ. Водночас, глава Кремля Володимир Путін помилував 11 українців.

Зараз можна сказати, що відбулося головне – відбувся діалог двох президентів – України та Росії, який по суті зрушив з мертвої точки ту проблему, яка не вирішувалася упродовж 20 місяців. У результаті цього діалогу ми маємо помилування. Зеленський помилував 16 осіб, з них – три жінки. Путін помилував 11 осіб,

– сказала Карпачова.

Українська обмудсвумен відзначила, що серед 11 помилуваних Путіним українців є режисер Олег Сенцов, якого незаконно засудили в Росії.

Загалом в Україну повертаються 35 наших громадян – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.

Після прибуття в Україну усі полонені пройдуть медичне обстеження.



Військовополонені моряки, які повертаються в Україну / інфографіка 24 каналу

Як полонені повертаються в Україну? Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.



Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і прямує до "Борисполя". На його борту 35 полонених українців, які повертаються на батьківщину.



Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.