Пленных украинцев по прибытии в Киев отправят в больницу " Феофания"

Самолет с пленными украинцами вылетел из Москвы и направился в Киев. По прибытии в Украину, они отправятся в больницу "Феофания".

В больнице освобожденных пленных осмотрят медики. Пока врачи не знают, в каком состоянии находятся украинцы, именно поэтому на работе максимальное количество медиков, которые смогут оказать необходимую помощь, начать диагностику, пишет ТСН.

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Всего в "Феофании" подготовили 65 коек в двухместных и одноместных палатах. На работе почти весь медицинский персонал.

"Больница обладает необходимыми мощностями, чтобы закрыть любую проблему в медицинской части", – рассказал заместитель главного врача "Феофании" Андрей Строкань.