Полонених українців після прибуття до Києва відправлять у лікарню "Феофанія"

Літак з полоненими українцями вилетів з Москви та направився до Києва. Після прибуття до України, вони відправляться до лікарні "Феофанія".

У лікарні звільнених полонених оглянуть медики. Поки лікарі не знають, у якому стані перебувають українці, саме тому на роботі максимальна кількість медиків, які зможуть надати необхідну допомогу, розпочати діагностику, пише ТСН.

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Загалом у "Феофанії" підготували 65 ліжок у двомісних і одномісних палатах. На роботі й майже увесь медичний персонал.

"Лікарня володіє необхідними потужностями, щоб закрити будь-яку проблему у медичній частині", – розповів заступник головного лікаря "Феофанії" Андрій Строкань.