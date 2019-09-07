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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Полонених українців після прибуття до Києва відправлять у лікарню "Феофанія"

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      Лікарня "Феофанія"
      Лікарня "Феофанія"

      Літак з полоненими українцями вилетів з Москви та направився до Києва. Після прибуття до України, вони відправляться до лікарні "Феофанія".

      У лікарні звільнених полонених оглянуть медики. Поки лікарі не знають, у якому стані перебувають українці, саме тому на роботі максимальна кількість медиків, які зможуть надати необхідну допомогу, розпочати діагностику, пише ТСН.

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      Загалом у "Феофанії" підготували 65 ліжок у двомісних і одномісних палатах. На роботі й майже увесь медичний персонал.

      "Лікарня володіє необхідними потужностями, щоб закрити будь-яку проблему у медичній частині", – розповів заступник головного лікаря "Феофанії" Андрій Строкань.

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      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики
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