18:41
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      У Росії стартували скандальні вибори: деталі

      922 Читать новость на русском

      У росіян стартував скандальний Єдиний день голосування, вони обиратимуть депутатів до місцевих парламентів. В 16 областях і республіках обирають главу регіону, а ще в чотирьох – довибори в Державну Думу.

      Проте вибір у них невеликий, адже позиційних кандидатів у списки не включили. То ж москвичам доведеться обирати з-поміж провладних представників, повідомляє російська служба BBC.

      Читайте також: Як зустрічали звільнених людей в Україні та в Росії: відеопорівняння

      У Москві також започаткували електронне голосування з допомогою мобільних телефонів. І вже звітують про нібито фантастичну явку – за перші 45 хвилин свої електронні голоси віддали аж 15 відсотків виборців.

      Голосування триватиме до 20:00. Воно проходить за мажоритарною системою. На 45 місць в столичному парламенті претендують 225 кандидатів. Їх вибирають 7,2 млн виборців.

      Виборам передували масові протести у російській столиці. Люди вимагали, аби до списків включили опозиційних кандидатів. Самих же опозиціонерів, зокрема Олексія Навального та Любов Соболь неодноразово арештовували. Як і тисячі інших росіян, під час протестів – застосовуючи спецпризначенців та росгвардію.

      Що відомо про масові протести у Росії?

      Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      blog_ava
      150-кілограмова модель Тесс Холлідей сміливо вийшла на подіум в Нью-Йорку: фото і відео
      сьогодні
      6516
      Теги: Вибори в Москві Новини Росії Мітинги в Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      сьогодні , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 131
      Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна
      сьогодні , 18:02 Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна
      Інна Жолобович 509
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1770
      Цифровою акцизною маркою по контрабанді
      сьогодні , 17:43 Цифровою акцизною маркою по контрабанді
      267
      Як за літо змінились ціни на житло в передмісті Києва
      сьогодні , 17:30 Як за літо змінились ціни на житло в передмісті Києва
      2123
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук