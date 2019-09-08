У Росії стартували скандальні вибори: деталі

У росіян стартував скандальний Єдиний день голосування, вони обиратимуть депутатів до місцевих парламентів. В 16 областях і республіках обирають главу регіону, а ще в чотирьох – довибори в Державну Думу.

Проте вибір у них невеликий, адже позиційних кандидатів у списки не включили. То ж москвичам доведеться обирати з-поміж провладних представників, повідомляє російська служба BBC.

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У Москві також започаткували електронне голосування з допомогою мобільних телефонів. І вже звітують про нібито фантастичну явку – за перші 45 хвилин свої електронні голоси віддали аж 15 відсотків виборців.

Голосування триватиме до 20:00. Воно проходить за мажоритарною системою. На 45 місць в столичному парламенті претендують 225 кандидатів. Їх вибирають 7,2 млн виборців.

Виборам передували масові протести у російській столиці. Люди вимагали, аби до списків включили опозиційних кандидатів. Самих же опозиціонерів, зокрема Олексія Навального та Любов Соболь неодноразово арештовували. Як і тисячі інших росіян, під час протестів – застосовуючи спецпризначенців та росгвардію.

Що відомо про масові протести у Росії?

Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.