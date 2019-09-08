Окупанти проводять чергові вибори в анексованому Криму: що відомо

У Росії 8 вересня проходять місцеві вибори. Окупаційна адміністрація Криму проводить голосування на російських виборах до "парламенту" Севастополя і місцевих органів влади. На анексованому півострові відкрили 180 дільниць та підготували 637 тисяч бюлетенів. Прокуратура Криму закликає жителів не йти на вибори, а в Євросоюзі запевняють – голосування не визнають, як і всі попередні вибори у Криму.

Так, кримчан закликають віддати свій голос за одну з шести партій: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" і "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Про це інформують "Крим. Реалії".

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Європейський союз не визнає цих виборів, про це наголошують у представництві ЄС в Україні.

Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською,

– пояснюють у пресслужбі представництва.

Своєю чергою, прокуратура Криму закликає жителів окупованого півострова не брати участь у незаконних виборах.

"Так звані вибори депутатів кримського парламенту і місцевих рад, які РФ проводить сьогодні, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову не визнаються законними в Україні, ЄС, США і низці інших країн світу. Прокуратура закликає не брати участь в них, а також, повідомляти в правоохоронні органи автономії про всі відомі факти організації та проведення цих виборів у Криму", – повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко.

Що відомо про анексію Криму?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.



У березні минув 5 рік з часу окупації Росією Кримського півострова. За 5 років анексії окупанти переселили до Криму 70 тисяч росіян. Водночас, на півострові відбувається витіснення місцевих жителів із ключових посад та їх заміна на вихідців із Росії. Загалом, на анексованому півострові РФ намагається відправити місцевих жителів подалі з Криму, замінивши їх своїми громадянами.