Какой ультиматум Россия выставит на встрече в нормандском формате, – эксперт

Встреча лидеров нормандского формата с большой вероятностью состоится в конце сентября. Но Россия может поставить перед Украиной ультиматум. Вероятно, Россия будет настаивать на том, чтобы Украина предприняла следующий шаг – ратифицировала особый статус ОРДЛО.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Эксперт отмечает: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после переговоров советников лидеров стран "нормандской четверки" заявил, что вопросы согласованы. Впрочем, не сказал, какие именно. И в этом может быть опасность. Специалист отмечает: Россия в 2016 году на встрече в нормандском формате четко очертила свои красные линии. Россия потребует разведения вооруженных сил в трех местах по линии соприкосновения и согласовать формулу Штайнмайера.

Что такое формула Штайнмайера?Она предусматривает, что местные выборы на Донбассе пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Потом ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о "специальном статусе". Если нет, для Донбасса не будет никакого "специального статуса".

План Штайнмайера предусматривает, среди прочего, – проведение местных выборов в ОРДЛО после разведения сил и вооружения. То есть о вопросах безопасности – вывод российских войск не говорится. При этом Россия будет настаивать на том, чтобы Украина предприняла следующий шаг – ратифицировала особый статус ОРДЛО – внесла изменения в Конституцию,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Что предусматривает нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Участие принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне руководителей государств, так и глав МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча глав этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в нормандском формате состоялся ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД. Последняя встреча на высшем уровне была еще в октябре 2016 года в Берлине.



После обстрела пророссийских боевиков на Донбассе в конце лета, в результате которых погибли четверо украинских защитников, Владимир Зеленский заявил, что хочет как можно скорее собрать глав государств "нормандской четверки" и обсудить вопросы мира на оккупированных Россией территориях. 2-3 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", где согласовывались предварительные вопросы перед переговорами лидеров нормандского формата.



Карта оккупированных территорий