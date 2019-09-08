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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Какой ультиматум Россия выставит на встрече в нормандском формате, – эксперт

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      Чего ожидать от встречи в нормандском формате?
      Чего ожидать от встречи в нормандском формате? / BBC

      Встреча лидеров нормандского формата с большой вероятностью состоится в конце сентября. Но Россия может поставить перед Украиной ультиматум. Вероятно, Россия будет настаивать на том, чтобы Украина предприняла следующий шаг – ратифицировала особый статус ОРДЛО.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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      Эксперт отмечает: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после переговоров советников лидеров стран "нормандской четверки" заявил, что вопросы согласованы. Впрочем, не сказал, какие именно. И в этом может быть опасность. Специалист отмечает: Россия в 2016 году на встрече в нормандском формате четко очертила свои красные линии. Россия потребует разведения вооруженных сил в трех местах по линии соприкосновения и согласовать формулу Штайнмайера.

      Что такое формула Штайнмайера?Она предусматривает, что местные выборы на Донбассе пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Потом ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о "специальном статусе". Если нет, для Донбасса не будет никакого "специального статуса".

      План Штайнмайера предусматривает, среди прочего, – проведение местных выборов в ОРДЛО после разведения сил и вооружения. То есть о вопросах безопасности – вывод российских войск не говорится. При этом Россия будет настаивать на том, чтобы Украина предприняла следующий шаг – ратифицировала особый статус ОРДЛО – внесла изменения в Конституцию,
      – отметил Дмитрий Снегирев.

      Что предусматривает нормандский формат?Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Участие принимают четыре страны: Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут проходить как на уровне руководителей государств, так и глав МИД. Назвали так формат потому, что первая встреча глав этих государств состоялась во французской Нормандии. С тех пор в нормандском формате состоялся ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контактов МИД. Последняя встреча на высшем уровне была еще в октябре 2016 года в Берлине.

      После обстрела пророссийских боевиков на Донбассе в конце лета, в результате которых погибли четверо украинских защитников, Владимир Зеленский заявил, что хочет как можно скорее собрать глав государств "нормандской четверки" и обсудить вопросы мира на оккупированных Россией территориях. 2-3 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", где согласовывались предварительные вопросы перед переговорами лидеров нормандского формата.

      війна на донбасі
      Карта оккупированных территорий

       

      blog_ava
      Несмотря на возвращение моряков, Россия должна понести ответственность по международном праву
      сегодня
      153
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат Вадим Пристайко
      Источник: 24 канал
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