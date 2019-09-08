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      Який ультиматум Росія виставить на зустрічі в нормандському форматі, – експерт

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      Чого очікувати від зустрічі в нормандському форматі?
      Чого очікувати від зустрічі в нормандському форматі? / BBC

      Зустріч лідерів нормандського формату з великою імовірністю відбудеться наприкінці вересня. Але Росія може поставити перед Україною ультиматум. Імовірно, Росія наполягатиме на тому, щоб Україна здійснила наступний крок – ратифікувала особливий статус ОРДЛО.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Експерт зауважує: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після переговорів радників лідерів країн "нормандської четвірки" заявив, що питання узгоджені. Втім, не сказав, які саме. І цьому може бути небезпека. Фахівець наголошує: Росія в 2016 році на зустрічі в нормандському форматі чітко окреслила свої червоні лінії. Росія вимагатиме розведення збройних сил в трьох місцях по лінії зіткнення і узгодити формулу Штайнмайєра.

      Що таке формула Штайнмайєра? Вона передбачає, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться під контролем і за сприяння ОБСЄ. Потім ОБСЄ має підтвердити, що вибори відповідали міжнародним стандартам. Якщо ОБСЄ це підтвердить, тоді набуває чинності законодавство про "спеціальний статус". Якщо ні, для Донбасу не буде жодного "спеціального статусу".

      План Штайнмайєра передбачає, серед іншого, – проведення місцевих виборів в ОРДЛО після розведення сил і озброєння. Тобто про безпекові питання – виведення російських військ не мовиться. При цьому Росія наполягатиме на тому, щоб Україна здійснила наступний крок – ратифікувала особливий статус ОРДЛО – внесла зміни до Конституції,
      – наголосив Дмитро Снєгирьов.

      Що передбачає нормандський формат? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Участь беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть проходити як на рівні очільників держав, так і очільників МЗС. Назвали так формат тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС. Остання зустріч на найвищому рівні була ще в жовтні 2016 року в Берліні.

      Після обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі наприкінці літа, внаслідок яких загинули четверо українських захисників, Володимир Зеленський заявив, що хоче якомога швидше зібрати голів держав "нормандської четвірки" та обговорити питання миру на окупованих Росією територіях. 2-3 вересня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки", де узгоджувалися попередні питання перед переговорами лідерів нормандського формату.

      війна на донбасі

      Карта окупованих територій

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Вадим Пристайко
      Джерело: 24 канал
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