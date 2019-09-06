09:24
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як працівник Офісу Президента займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Нормандський формат може розширитись до грудня, – Арахамія

      337 Читать новость на русском
      Арахамія анонсував розширення нормандського формату до грудня
      Арахамія анонсував розширення нормандського формату до грудня / hvylya.net

      Нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі може бути розширений до грудня за рахунок США та Великої Британії. Зараз триває відповідна активна робота задля цього, заявив голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

      "Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати формат і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", – сказав нардеп в ефірі програми "Право на владу".

      Читайте також: Радники лідерів країн "нормандської четвірки" провели переговори в Берліні: деталі

      Наприкінці серпня радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон не виключив участі США чи Великої Британії у нормандському форматі. За це виступає і Президент України Володимир Зеленський.

      Що таке нормандський формат Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      blog_ava
      Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      3611
      Теги: Давид Арахамія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Слуга народу Нормандський формат Новини США Великобританія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сьогодні , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 583
      Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      5 вересня , 22:00 Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 965
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      968
      Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      5 вересня , 20:10 Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      Ірина Поліщук 4306
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      5 вересня , 19:00 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 441
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук