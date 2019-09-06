Нормандський формат може розширитись до грудня, – Арахамія

Нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі може бути розширений до грудня за рахунок США та Великої Британії. Зараз триває відповідна активна робота задля цього, заявив голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати формат і залучати Сполучені Штати і Велику Британію. Я думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Якщо вже буде такий формат більш розширений, я думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", – сказав нардеп в ефірі програми "Право на владу".

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Наприкінці серпня радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон не виключив участі США чи Великої Британії у нормандському форматі. За це виступає і Президент України Володимир Зеленський.

Що таке нормандський формат Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.